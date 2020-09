Brahim Diaz: “Milan incredibile. Gioco nei tre dietro la punta “

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv e ha confermato tutto il suo entusiasmo di vestire la maglia rossonero.

Brahim Diaz e tutta la voglia di Milan. Intervistato da Milan TV, il trequartista rossonero ha parlato del suo impatto con la società rossonera: “È un club incredibile. Lo si nota subito dai giocatori, dallo staff tecnico e anche dai tifosi. Mi sono subito adattato bene perché in questa squadra ci sono grandi giocatori e grandi persone, compreso Pioli”.

L’ex Real Madrid ha poi voluto chiarire la sua posizione in campo, confermando la sua duttilità e la possibilità di giocare in ruoli diversi: “Posso giocare in tutte tre le posizioni dietro la punta nel 4-2-3-1. Posso fare la differenza ovunque. Questo è sicuramente positivo, perché l’allenatore sa di poter sempre contare su di te”.

