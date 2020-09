Under al Leicester, ufficiale. Il Milan lo voleva a gennaio

Under è un nuovo calciatore del Leicester, affare ufficializzato poco fa. Il turco è stato vicino al Milan nel calciomercato di gennaio.

Cengiz Under è ufficialmente un nuovo calciatore del Leicester. Stamattina è arrivata l’ufficialità da parte dei club interessati. La Roma ha pubblicato poco fa un post su Twitter per annunciare la cessione del turco in prestito alla squadra inglese.

Under è stato per lungo tempo un obiettivo del Milan, soprattutto nel Calciomercato di gennaio. L’esterno è stato veramente ad un passo dai rossoneri, voluto fortemente da Paolo Maldini per dare a Pioli un’ala di qualità. L’operazione non è andata a buon fine soprattutto a causa delle alte richieste della Roma. Così il Milan ha rinunciato e ha ripiegato su Alexis Saelemaekers, preso dall’Anderlecht in prestito e riscattato qualche mese fa.

📄 Cengiz Under ceduto a titolo temporaneo al Leicester City#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 20, 2020

