Calciomercato Milan, un club italiano pensa a Leo Duarte

Leo Duarte può lasciare il Milan in questa finestra del calciomercato. Oltre a dei club brasiliani, anche uno della Serie A si fa avanti per l’ex Flamengo.

Il Milan vuole intervenire in difesa per prendere un nuovo centrale, non è un mistero. Ci sono Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio con dei problemi fisici, mentre Matteo Gabbia e Leo Duarte non sono considerati completamente affidabili.

Per quanto riguarda il difensore brasiliano, sono giunti dei sondaggi da parte di Gremio de Porto Alegre e San Paolo. I due club sono interessati a prendere il giocatore con la formula del prestito. Il Milan valuta altre soluzione e lo stesso Duarte preferirebbe giocarsi ancora le sue carte in Europa.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Tuttosport, sulle tracce dell’ex centrale del Flamengo ci sarebbe il Benevento. La squadra neo-promossa in Serie A e allenata da Filippo Inzaghi è interessata a Duarte. Oltre al brasiliano, piace anche un altro calciatore del Milan: è Rade Krunic, nel mirino pure di Friburgo e Torino.

