Calciomercato Milan, trattativa per Milenkovic: domani incontro con Ramadani?

Proseguono i contatti tra il Milan e l’entourage di Nikola Milenkovic. I rossoneri potrebbero incontrare domani l’agente del centrale serbo, Fali Ramadani.

Nikola Milenkovic è diventato un pallino per il Milan. Il club rossonero considera la prima scelta il difensore della Fiorentina e vorrebbe chiudere al più presto. La distanza con la Fiorentina è però ancora ampia e si aggira attorno agli 8 milioni di euro.

Come riporta Tuttosport, nel frattempo il Milan sta cercando di avvicinare il giocatore tramite l’entourage. Nella giornata di domani potrebbe avvenire un incontro con Fali Ramadani, agente del giocatore, per cercare di capire le intenzioni del difensore viola. La sensazione è che Milenkovic sia disposto a partire, ma non forzerà la mano con la società gigliata.

Un incontro che sarà utile anche in ottica Federico Chiesa, considerata la vicinanza dell’agente all’esterno della Fiorentina. Un incontro, quindi, decisivo per le sorti del mercato del Milan.

MILAN, PRONTA L’OFFERTA PER MILENKOVIC