Calciomercato Juventus, cambia tutto: niente Dzeko, scelto l’attaccante

Edin Dzeko alla Juventus? Sembrava davvero fatta, ma pochi minuti fa è arrivata una decisione a dir poco clamorosa dei bianconeri.

Il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus è una delle telenovele del calciomercato 2020. I bianconeri hanno già l’accordo con il bosniaco, ma qualcosa ancora frena l’affare.

Colpa del Napoli, che sta frenando sulla cessione di Arkadiusz Milik alla Roma, la quale automaticamente avrebbe ceduto Dzeko ai bianconeri prendendo al suo posto il polacco.

Stufa di aspettare l’ok da Roma, la Juventus si è mossa sotto traccia e ha preso una decisione clamorosa. Secondo Sky Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero chiuso per il ritorno di Alvaro Morata.

La Juve ha dunque virato a sorpresa sullo spagnolo, in uscita dall’Atletico Madrid. L’accordo sarebbe già stato trovato, con Morata pronto a volare in Italia già domani per le visite mediche.

Dzeko dunque rischia ora di rimanere in un limbo. Ha ormai salutato la Roma ma pare che la Juventus non sia più intenzionata a puntare su di lui.

