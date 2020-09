Gazzetta – Verona-Roma, rischio 3-0 a tavolino per i giallorossi

La Roma rischia di perdere 3-0 a tavolino la sfida, finita sul campo 0-0, contro il Verona. Ecco il motivo che ha fatto scattare l’allarme

Clamoroso al Bentegodi. E’ proprio il caso di dirlo perché la Roma potrebbe perdere a tavolino (3-0) il match contro il Verona di sabato scorso, terminato sul campo 0-0.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la Roma, ad inizio stagione, avrebbe inserito Amadou Diawara nella lista degli under 22 e non tra gli over. Una svista – l’ex giocatore del Napoli ha compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio – che dovrebbe costare caro alla squadra di Fonseca e far sorridere le dirette avversarie, come il Milan, per la corsa alla Champions League.

