Doppio Ibrahimovic, il Milan supera il Bologna a San Siro

Questa sera a San Siro si è disputata Milan-Bologna, partita valida per la prima giornata del campionato Serie A 2020/2021. Il risultato finale premia i rossoneri, vittoriosi per 2-0 grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Bologna: cronaca primo tempo

Al 2′ clamorosa occasione per il Bologna con Soriano, che in area arriva al tiro e trova la deviazione di Kessie. Pallone fuori e corner per i rossoblu. Troppo lezioso e impreciso Bennacer, che ha provocato la chance rossoblu.

Al 7′ provvidenziale Danilo nell’intercettare un cross basso di Calhanoglu con palla indirizzata a Theo Hernandez, che avrebbe potuto calciare a botta quasi sicura. Al 13′ grande giocata di Ibrahimovic, che si libera al tiro col sinistro in area ed è bravo Tomiyasu a deviare in angolo. Senza deviazione forse il pallone andava in gol. Un minuto dopo bella azione del Milan, ma il tiro finale di Calhanoglu da fuori area termina a lato anche per via del disturbo di Dijks sul turco.

Al 16′ Theo Hernandez rimane a terra qualche istante dopo uno scontro con Danilo, poi si rialza e riprende regolarmente a giocare. Al 18′ ammonizione giustissima a Dominguez per fallaccio su Rebic. Quattro minuto dopo Dominguez arriva alla conclusione di destro da fuori area, però Donnarumma blocca facilmente.

Al 26′ occasione per Gabbia, che di sinistro dall’interno dell’area non inquadra la porta da posizione invitante. L’azione era nata sugli sviluppi di un calcio di punizione di Calhanoglu e successivo assist di Rebic al difensore rossonero, che forse non se l’aspettava. Al 28′ Ibra mette dentro un crosso col sinistro, Skorupski smanaccia sui piedi di Bennacer che a porta praticamente libera non riesce a mettere in rete.

Al 31′ ammonizione per Dijks per fallo su Castillejo. Al 35′ gol di Ibrahimovic, perfetto a colpire di testa sul cross meraviglioso di Theo Hernandez. Al 40′ ammonito Castillejo per fallo su Dijks. Un minuto dopo fondamentale Theo Hernandez ad anticipare Orsolini, che di testa avrebbe potuto mettere facilmente in rete su cross di Palacio.

Al 44′ Calhanoglu ci prova col destro dal limite dell’area, palla alta. Un minuto di recupero concesso dall’arbitro La Penna, che allo scadere fischia la fine del primo tempo: 1-0 il risultato di Milan-Bologna.

Milan-Bologna: cronaca secondo tempo

Dopo l’intervallo entra subito Saelemaekers al posto di Castillejo. Al 47′ occasione ghiotta per Ibrahimovic, che da posizione molto favorevole calcia forte ma troppo centralmente e favorisce la parata di Skorupski. Al 51′ Ibrahimovic fa 2-0 su calcio di rigore guadagnato da Bennacer, tiro potente che si infila sotto la traversa.

Al 54′ botta forte di Ibrahimovic dalla distanza, Skorupski in due tempi si salva. Al 57′ Mihajlovic inserisce Sansone al posto di Dominguez. Cinque minuti dopo Zlatan, ben servito da Calhanoglu, salta Skorupski e poi di sinistro manda clamorosamente alto. Al 68′ Bennacer cerca la conclusione col sinistro dalla distanza, però non inquadra la porta.

Al 71′ dentro Duarte e Brahim Diaz per Kjaer e Calhanoglu. Al 76′ Theo Hernandez chiama Skorupski all’intervento su tiro al volo forte, ma centrale, dalla distanza. Pioli mette Tonali al posto di Kessie. Al 79′ bravissimo Donnarumma a respingere il tiro in area di Skov-Olsen. Mihajlovic inserisce Santander per Svanberg.

All’81’ Rebic spreca un buon contropiede del Milan. Ammonito Sansone per fallo su Calabria. Tre minuti dopo Donnarumma respinge il tiro di Sansone in area, attento Gigio. All’86’ Pioli mette Krunic per Bennacer. All’86’ cartellino giallo a Krunic per fallo su Sansone. Sul calcio di punizione traversa del Bologna colpita da Santander. All’88’ espulso Dijks per fallo ingenuo su Saelemaekers, era già ammonito. Un minuto dopo ammonizione per Gabbia, braccio largo su Santander durante un contrasto aereo.

Quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro. Al triplice fischio il Milan può esultare per la vittoria! 3 punti per iniziare bene questo campionato.

