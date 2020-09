Milan-Bologna, Maldini: “Ecco la nostra priorità sul mercato”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Bologna ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport del dirigente rossonero

Il Milan torna in campo per la prima giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Bologna ha parlato Paolo Maldini. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Da dirigente c’è sempre da imparare e migliorare – esordisce – I proclami parlano di Champions da tanti anni ma sono sette anni che non ci andiamo. L’anno scorso si è creato qualcosa di diverso, ora si devono vedere i frutti. Ci è stato chiesto di provarci per Champions. Ci sono squadra più attrezzate ma noi non ci poniamo limiti.

Priorità al difensore – “Abbiamo un’idea di come costruire la squadra – prosegue Maldini – Guardiamo anche al bilancio e al monte ingaggi. Siamo coerenti con quanto fatto l’anno corso. Priorità difensore? Abbiamo ancora due turni preliminari di Europa League. L’esigenza più grande è il difensore centrale. Ci concentriamo su quello. Ajer e Milenkovic? Ce ne sono altri, non sono i nomi su cui stiamo lavorando. A centrocampo con Tonali siamo tranquilli”.

