Sky – Calciomercato Milan, contatti per Nastasic

Calciomercato Milan: contatti con Matija Nastasic per rinforzare la difesa. Le ultimissime news da Sky Sport su questa trattativa.

Come rivelato da Paolo Maldini prima di Milan–Bologna, adesso la priorità del club è di prendere un nuovo difensore centrale. Nikola Milenkovic è l’obiettivo numero uno, piace molto anche Kristoffer Ajer del Celtic. Ma adesso, come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, spunta un nome nuovo.

I rossoneri infatti avrebbero avuto contatti per Matija Nastasic, attualmente in forza allo Schalke 04 ed ex Fiorentina e Manchester City. Il suo procuratore è Fali Ramadani, una personalità spesso in contatto con Maldini e Massara (per Milenkovic ma anche per l’affare Ante Rebic).

Come spiega Di Marzio, bisogna capire se lo Schalke 04 apre alle formule gradite dal Milan (prestito con diritto di riscatto). Nastasic è un profilo interessante perché non troppo avanti con l’età (27 anni), conosce il campionato italiano ed è un buonissimo difensore.

