Sky – Nastasic al Milan, ecco la formula: tutto confermato

Arrivano conferme sull’interesse del Milan per Matija Nastasic. Il club rossonero non ha però fretta di chiudere. Pronto un prestito con diritto di riscatto.

Matija Nastasic sta diventando il primo obiettivo del Milan per la difesa. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club rossonero sta pensando seriamente al centrale dello Schalke, ma non ha fretta di chiudere.

La volontà della dirigenza è di valutare bene e con calma tutti i difensori e poi decidere quale acquistare. Al momento Nastasic è più di una possibilità. Il Milan è pronto a offrire un prestito con diritto di riscatto. L’ex difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022, pertanto i rossoneri non vorrebbero spendere troppo per il giocatore.Le alternative sono sempre Kristoffer Ajer e German Pezzella. Al momento non ci sono state offerte per i difensori in lista.

