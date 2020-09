Milan, Milenkovic piace all’Inter: assalto a una condizione

Nikola Milenkovic entra in orbita Inter. Il club nerazzurro punterebbe sul centrale della Fiorentina, se dovesse partire Skriniar.

Si complica sempre di più Nikola Milenkovic per il Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il centrale della Fiorentina piace anche all’Inter. Potrebbe scatenarsi quindi un nuovo derby di mercato, con l’Inter che tenterebbe l’assalto solo in caso partisse Milan Skriniar, che piace al Tottenham.

I nerazzurri avrebbero fissato il prezzo del difensore slovacco attorno a 60 milioni di euro, un tesoretto che verrebbe subito investito per portare Milenkovic a Milano sponda nerazzurra. Al momento, né il Milan, né l’Inter sono vicini a Milenkovic, perché la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro, ma un’eventuale partenza di Skriniar potrebbe spingere il serbo verso l’Inter. Milenkovic ha due anni di contratto con i viola. Il Milan sembra più propenso a spingere per Nastasic, con Ajer del Celtic come alternativa.

