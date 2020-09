Milan, Fofana si allontana: nuova offerta del Leicester

Tra i tanti nomi che il Milan sta valutando per rinforzare la difesa c’è anche Wesley Fofana. Il centrale del Saint Etienne è però sempre più vicino al Leicester.

Wesley Fofana è il gioiello più luminoso del Saint Etienne. Il Milan l’ha notato e l’ha inserito nella lista dei papabili per rinforzare la difesa. Un obiettivo molto complicato, vista la concorrenza del Leicester. Il club inglese sta insistendo più volte per avere il giocatore, ma i francesi non lo mollano.

Secondo quanto riferisce l’Equipe, potrebbe manifestarsi presto la volta buona per il trasferimento di Fofana. Il Leicester ha proposto 32 milioni di euro per avere il difensore, una cifra che il Milan non intende sborsare. Tutto lascia presagire che alla fine l’affare vada in porto, mentre i rossoneri dovranno puntare su altri obiettivi, tra cui Nastasic, Pezzella e Ajer, raggiungibili a prezzi più bassi.

