Dalla Spagna – Calciomercato Milan, sorpasso PSG per Bakayoko

Dopo mesi di corteggiamento, Tiemoué Bakayoko potrebbe non arrivare affatto al Milan. Il centrocampista è sempre più vicino al Paris Saint Germain.

Tiemoué Bakayoko è il protagonista di un’infinita telenovela nel calciomercato del Milan. Il centrocampista francese ha spinto più volte per tornare in rossonero, dopo l’esperienza del 2018, ma potrebbe non essere accontentato. La distanza tra Milan e Chelsea è ancora ampia e in questo pertugio si è inserito prepotentemente il Paris Saint Germain.

Secondo quanto riferisce todofichajes.com, le trattative tra Chelsea e Paris Saint Germain sono ben avviate e potrebbero arrivare presto a una conclusione positiva. Bakayoko ha già fatto sapere di essere ben disposto alla destinazione francese. L’ex Monaco potrebbe trasferirsi sotto la Torre Eiffel per una cifra molto vicina ai 25 milioni di euro.

Il Milan a quel punto dovrebbe puntare su altri nomi e i primi sulla lista sono Anguissa del Fulham e Soumaré del Lille, per mettere muscoli a centrocampo. Muscoli che non saranno quelli di Bakayoko.

