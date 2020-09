Calciomercato Milan, Pobega allo Spezia: c’è la firma

Tommaso Pobega è praticamente un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista si trasferisce dal Milan al club ligure con la formula del prestito.

Tommaso Pobega allo Spezia è cosa fatta. Come riporta tuttomercatoweb.com, il centrocampista passa al club ligure in prestito secco. Il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni già nella giornata di domani.

Il Milan ha deciso quindi di mandare Pobega a farsi le ossa in una squadra di Serie A, per giocare con continuità nella massima serie, dopo un’ottima stagione con la maglia del Pordenone, in Serie B. Il club rossonero punta molto sul centrocampista, ma al momento punta su giocatori più pronti per questi livelli.

La cessione in prestito dimostra che la società vuole vederlo all’opera da vicino e poi decidere se riportarlo a casa al termine della stagione, nella speranza di renderlo parte integrante della rosa del prossimo anno.

