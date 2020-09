Calciomercato Milan, passi avanti per Nastasic: i dettagli

Matija Nastasic sembra essere diventato il primo nome per rinforzare la difesa del Milan. I rossoneri stanno compiendo importanti passi avanti per il centrale dello Schalke 04.

Il Milan punta forte su Matija Nastasic. Il centrale dello Schalke è diventato il prescelto per rinforzare la difesa rossonera. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club di Via Aldo Rossi ha accelerato in maniera netta per portare l’ex Fiorentina in Italia nei prossimi giorni. Nel pomeriggio sono proseguiti i contatti che hanno avvicinato molto le parti. La formula studiata dal Milan, che potrebbe convincere lo Schalke è impostata sul prestito con diritto di riscatto.

L’alternativa low cost resta German Pezzella, mentre Nikola Milenkovic si allontana sempre di più, visto il prezzo chiesto dalla Fiorentina. In parallelo il Milan porta avanti anche il discorso Ajer con il Celtic e giovedì dovrebbe avvenire un incontro importante per il futuro del difensore norvegese.

