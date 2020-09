Calabria: “Ora sono più terzino. Mercato? Penso al Milan”

Davide Calabria è una delle note più liete di questo inizio stagionale. Il terzino ha parlato di questa crescita ai microfoni di DAZN.

Davide Calabria si è preso il Milan a suon di ottime prestazioni. A partire dalle prime amichevoli, passando per il match contro lo Shamrock Rovers, fino all’esordio in campionato contro il Bologna, il terzino rossonero sembra notevolmente migliorato rispetto alla scorsa stagione. Intervistato da DAZN, Calabria ha svelato il segreto di questo cambiamento: “Prima ero più bloccato, ero più difensore centrale e non era il mio ruolo. Adesso sono più terzino e sono più libero di avanzare. Sono più libero anche di testa”.

Calabria si è soffermato poi sulle vicende di mercato, che l’hanno visto sulla lista dei partenti nei primi giorni di questa sessione: “Penso solo al Milan, che è la cosa più importante. L’extracampo non deve più condizionare me e la squadra”.

