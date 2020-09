Maldini: “Vediamo cosa fare in difesa. Nastasic? Ci piace”

Paolo Maldini ha parlato a margine dell’evento relativo al Premio “Azeglio Vicini”, soffermandosi anche sulle vicende di mercato e sul momento del Milan.

Paolo Maldini sempre preciso e ricco di contenuti nelle dichiarazioni. Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com a margine della cerimonia relativa al premio “Azeglio Vicini”. Maldini ha ammesso che la società farà qualcosa in difesa, per colmare i deficit della retroguardia: “Abbiamo un problema in difesa con Romagnoli e Musacchio fuori e Duarte che è stato out per un po’ di tempo. Vedremo cosa fare”.

Nella giornata di ieri è stato accostato al Milan il difensore dello Schalke Nastasic, un elemento che piace alla dirigenza: “È un buon giocatore e tutti i buoni giocatori ci piacciono. Bisogna vedere se sarà compatibile con il nostro bilancio”.

Maldini ha poi parlato della partita di ieri contro il Bologna e su un giocatore che è parso particolarmente in forma, Davide Calabria: “Abbiamo confermato quanto mostrato fino a un mese e mezzo fa. Questa squadra è sempre più convinta di poter arrivare ai risultati sperati. Calabria? Ho un’opinione molto alta, so dove può arrivare”.

