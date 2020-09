Sky – Calciomercato Milan, affare Ajer: nuovo incontro giovedì

Il Milan continua a monitorare Ajer del Celtic. Il difensore centrale è tra gli obiettivi dei rossoneri ma non una priorità

Ve lo stiamo raccontando ormai da giorni, il Milan prima della chiusura del calciomercato acquisterà un nuovo difensore. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale che possa completare il reparto. Un titolare che faccia rifiatare Kjaer e Romagnoli.

Gabbia e Duarte hanno mostrato i loro limiti e Musacchio, infortunato, ne avrà ancora per un po’. Manuele Baiocchini, di Sky Sport, su Twitter, ha aggiornato la situazione legata ad Ajer. Giovedì – si legge – ci sarà un nuovo incontro per il difensore del Celtic, che non è comunque la prima scelta per la difesa. Piace anche Nastasic. In cima resta sempre il profilo di Nikola Milenkovic.

