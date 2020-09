Ibrahimovic già al top: “Io come Benjamin Button”

Paragone cinematografico quello scelto da Ibrahimovic per far intendere come più invecchi, più il centravanti sia in grande spolvero.

Zlatan Ibrahimovic è già il calciatore più incisivo del Milan. Un gol allo Shamrock Rovers, doppietta al Bologna e strada in discesa per la sua squadra.

Anche a quasi 39 anni Ibra è fenomenale. Sotto porta sbaglia raramente e fa giocare meglio tutto il Milan, come punto di riferimento inossidabile.

Dopo il 2-0 di ieri a San Siro, lo svedese si è lanciato in un simpatico paragone cinematografico, per testimoniare come nonostante l’età si senta al top della forma: “Io come Benjamin Button“, ovvero il personaggio del celebre film con Brad Pitt che nasce anziano e ringiovanisce nel corso degli anni.

In effetti appare incredibile come Ibrahimovic, che compirà a breve 39 anni, stia vivendo una seconda giovinezza nel Milan. Merito di una struttura fisica incredibile, ma anche di motivazioni sportive enormi.

E quando parla di obiettivi, Ibra non si nasconde: “Giochiamo partita dopo partita, l’obiettivo è arrivare molto in alto. Dove? E’ un segreto, lo tengo per me. Mi piace mettermi pressione, mi fa sentire come un ventenne”.

