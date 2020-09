Repubblica – Clamoroso, Boban può tornare al Milan: i dettagli

Arriva un clamoroso retroscena: pace in arrivo tra il Milan e Zvonimir Boban, ex dirigente che è stato allontanato qualche mese fa.

Arriva una notizia che avrebbe del clamoroso dalle colonne odierne di Repubblica. Pare infatti che il Milan possa in futuro riaccogliere un suo ‘figliol prodigo’.

Si parla di una possibile pace in arrivo tra Zvonimir Boban e la società rossonera, in particolare con l’a.d. Ivan Gazidis e la proprietà Elliott.

Boban era stato allontanato dal Milan dal suo ruolo di Chief Football Officer per colpa di un’intervista non autorizzata, concessa alcuni mesi fa in cui condannava alcune scelte del club non condivise da tutti.

Una rottura totale che però potrebbe a sorpresa ricucirsi. Si vocifera di rapporti meno tesi nonostante Boban abbia intentato causa al Milan per il licenziamento.

E non è da escludere un ritorno in sella, auspicato dall’amico Paolo Maldini: “Zvone è un amico, mi manca. Senza di lui il Milan è meno forte”. Parole di stima assoluta che possono clamorosamente riavvicinare il croato ad una scrivania dalle parti di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE -> LA MOVIOLA DI MILAN-BOLOGNA