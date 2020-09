Calciomercato Milan, Rudiger ipotesi complicata: folta concorrenza italiana

Antonio Rudiger è il nome nuovo in orbita Milan per rinforzare la difesa. Il centrale e terzino del Chelsea è però un obiettivo complicato, visto che piace a molti club italiani.

Antonio Rudiger è in uscita dal Chelsea e interessa a diversi club italiani. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il centrale tedesco è stato proposto sia al Milan che all’Inter, ed è gradito a entrambi. Un affare fattibile, visto che il club londinese gli garantisce 3 milioni di euro a stagione, una cifra che rientra nel budget di rossoneri e nerazzurri.

Ma Rudiger non è solo nel mirino delle milanesi, ma anche di altri club italiani. La pista più probabile è quella legata al ritorno alla Roma, club in cui è esploso. La prima scelta dei giallorossi è Chris Smalling, ma le difficoltà ad arrivare al giocatore del Manchester United potrebbero condurre la società capitolina verso un altro ex. Da non scartare l’ipotesi Napoli, nel caso in cui partisse Koulibaly.

HERNANDEZ: “MALDINI LEGGENDA”