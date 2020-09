Tuttosport – Chiesa alla Juventus, l’affare è possibile

Calciomercato Milan: Chiesa aspetta le mosse della Juventus, e intanto la Fiorentina apre alla cessione del suo gioiellino

Federico Chiesa è il sogno del Milan e dei suoi tifosi. Paolo Maldini e Frederic Massara ci hanno pensato, ma la trattativa è davvero complicata. La Fiorentina è l’ostacolo principale: la richiesta di Rocco Commisso è altissima, non meno di 70 milioni di euro. Cifre impossibili per il Diavolo, che avrebbe voluto impostare l’affare alla Sandro Tonali, ma il presidente viola non accetta pagamenti dilazionati o altre formule.

Chi invece può permetterselo senza troppi problemi è la Juventus, che è in trattativa col Wolverahmpton per la cessione di Doulgas Costa. Chiesa ha sempre avuto un debole per i bianconeri: l’idea di giocare ad alti livelli e di lottare per titoli importanti lo stuzzica parecchio, e non da adesso.

Secondo Tuttosport, Commisso non è più così convinto di “incantenare” Chiesa alla Fiorentina, e il motivo è molto semplice: il contratto è in scadenza nel 2022 e il rischio di perderlo a prezzo di saldo o addirittura a zero è concreto. Ecco perché il presidente viola potrebbe aprire alla cessione e la Juventus ci sta ragionando.

