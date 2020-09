Sportmediaset – Milan, duello Nastasic-Nacho in difesa. Bakayoko lontano

Il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan potrebbe non verificarsi. Nonostante il giocatore spingesse per tornare a vestire la maglia rossonera, adesso l’operazione sembra lontana dal concretizzarsi.

Oggi Sportmediaset spiega che il rientro del mediano francese a Milanello è lontano. C’è stato un inserimento pesante del PSG, che offre un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Una proposta che il Chelsea gradisce più di quelle arrivate da Milano nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda la difesa, è confermato l’interesse per Matija Nastasic dello Schalke 04. Ma non c’è solamente il serbo ex Fiorentina e Manchester City nei pensieri del Milan. Piace anche Nacho del Real Madrid. Il 30enne spagnolo può arrivare in prestito e c’è pure la Roma sulle sue tracce.

In uscita non risultano novità riguardanti Lucas Paquetà. Non c’è l’affondo da parte di Lione e Valencia per il centrocampista brasiliano ex Flamengo, che il Milan spera di riuscire a cedere anche per avere maggiore margine di manovra nel calciomercato in entrata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calhanoglu verso il rinnovo: nuovo contratto e stipendio