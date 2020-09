Gazzetta – Milan, offerta per Milenkovic: Commisso dice no

Calciomercato Milan, nuova offerta alla Fiorentina per il difensore Milenkovic. Risposta ancora negativa da parte di Rocco Commisso.

Continua la ricerca di un difensore centrale in via Aldo Rossi. Il Milan ha individuato in Matija Nastasic una buona opzione: prestito con obbligo di riscatto è la possibile formula. Nel frattempo però i rossoneri non hanno mollato il vero grande obiettivo del club: Nikola Milenkovic.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe fatto un’offerta da 20 milioni per il difensore serbo della Fiorentina. No secco di Rocco Commisso, che valuta il calciatore almeno 40 milioni. Troppi per le casse del Milan, ma c’è ancora una speranza.

I rossoneri potrebbero fare un nuovo tentativo in caso di cessione di Lucas Paquetà, valutato circa 25 milioni. Con questo incasso il Milan potrebbe fare una nuova offerta alla Fiorentina per quello che è l’obiettivo numero uno per la difesa. Milenkovic rappresenta la miglior opzione perché è giovane, ha già esperienza in Serie A ed è duttile.

