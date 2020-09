Nastasic obiettivo del Milan, caratteristiche tecniche e ruolo

Chi è Nastasic, il nuovo obiettivo del Milan per la difesa. Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche del giocatore dello Schalke 04.

Il Milan vira fortemente su Matija Nastasic per rinforzare la propria difesa. Dopo aver fatto nuovi tentativi per Milenkovic e Ajer, i rossoneri hanno deciso di andare sul difensore dello Schalke 04. Paolo Maldini ieri ha confermato l’interesse: i contatti ci sono, il procuratore Fali Ramadani spinge per chiudere l’affare il prima possibile.

Nastasic è un profilo interessante per diversi motivi: oltre ad essere un’opzione low-cost, è anche un difensore di esperienza e con una certa qualità per l’impostazione dalla difesa. Ha già giocato in Serie A, per un anno, alla Fiorentina, e con ottimi risultati. Poi il passaggio al Manchester City per due anni e infine lo Schalke 04, dove gioca da cinque stagioni. Non è titolare (non era in campo venerdì sera nell’8-0 del Bayern Monaco) ed è in uscita.

Chi è Nastasic, carriera e caratteristiche

Come anticipato, ci sono diversi punti che rendono Nastasic un difensore di buon livello e ottimo come terza scelta (dietro Kjaer e Romagnoli, che resterebbero i titolari). Il serbo ha una forza fisica importante, ma riesce anche ad impostare bene l’azione con il suo sinistro molto educato. Ed è proprio questo uno degli aspetti che il Milan tiene molto in considerazione: la capacità tecnica di riuscire ad impostare l’azione dalle retrovie per far uscire la palla pulita. Kjaer ha queste qualità e anche (e soprattutto) Romagnoli, così come anche Gabbia.

Alto 1,88 cm, è classe 1993 (27 anni): anche l’anagrafe quindi è dalla sua parte perché ancora relativamente giovane. Può inserirsi bene nel contesto Milan, anche perché conosce la Serie A. La Fiorentina lo acquistò nel 2011 dal Partizan; poi, dopo un solo anno, il passaggio al Manchester City per 25 milioni di euro. Nel 2015 il passaggio prima in prestito allo Schalke 04 in Bundesliga, poi a titolo definitivo. Oggi è alla ricerca di un nuovo club e il Milan potrebbe essere la sua occasione.

Nastasic al Milan, le ultime di mercato

Nella serata di ieri sono arrivate diverse conferme sulle trattativa fra il Milan e Nastasic. Il suo agente è Fali Ramadani, il contratto con lo Schalke 04 scade nel 2022. La valutazione è di circa 10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto: è questa la formula che potrebbe sbloccare l’affare. Il suo procuratore è al lavoro, Maldini e Massara attendono notizie.

Intanto però la società di via Aldo Rossi continua a seguire anche gli altri profili: Ajer del Celtic piace tanto, ma gli scozzesi non vogliono privarsene (e costa davvero tanto), il sogno è Nikola Milenkovic ma anche in questo caso il costo è elevatissimo. Commisso ha detto no all’ultima offerta da 20 milioni perché ne chiede 40.

