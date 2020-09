Massaro: “Colombo margini crescita incredibile. Ecco cosa deve fare”

Parla Daniele Massaro prima del calcio d’inizio di Milan-Bodo. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero su Lorenzo Colombo

Come anticipato, sarà Lorenzo Colombo a guidare l’attacco del Milan, nella sfida contro il Bodo, valevole per il terzo turno preliminare di Europa League.

Daniele Massaro – intervenuto ai microfoni di Milan Tv – ha parlato del giovane centravanti, chiamato a sostituire Ibra: “Ha grandi qualità e un grande margine di crescita incredibile – ammette – Non lo conosco a livello personale ma mi basta vedere il suo atteggiamento per capire che ne sentiremo parlare in futuro. Ha lavorato molto bene e deve cercare di fare le cose semplici senza strafare. I primi palloni, quelli che danno fiducia, saranno fondamentali.

Errore da non fare – “Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, anche se tecnicamente è molto inferiore al Milan, sarebbe la cosa più sbagliata”.

