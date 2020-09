Gli highlights di Milan-Bodo/Glimt, il terzo turno preliminare di Europa League. Le azioni salienti del match di San Siro. 3-2 il risultato finale.

Tutt’altro che un passeggiata. Senza Zlatan Ibrahimovic e altri, il Milan soffre contro i norvegesi del Blodo/Glimt. Alla fine però la squadra di Stefano Pioli vince e passa il terzo turno preliminare: 3-2 il risultato finale, con Hakan Calhanoglu super protagonista con due reti e un assist. In rete anche il giovanissimo Lorenzo Colombo, che ha avuto l’arduo compito di sostituire Ibra.

La partita si mette male per il Milan: la squadra ospite infatti a sorpresa va in rete con un bel gol ben costruito. I rossoneri però reagiscono subito e Calhanoglu è splendido con un sinistro da fuori area. Il turco la pareggia, e poco dopo Colombo la rimonta con un bel gol: azione costruita a sinistra, Calha di tacco sistema il pallone sul sinistro del giovane attaccante che non deve fare altro che appoggiarla in porta.

Nel secondo tempo arriva il 3-1: in gol ancora Calhanoglu, ancora da fuori area ma stavolta di destro e con un destro piazzato. Ma il Bodo non si dà per vinto e ricomincia a giocare e approfitta del calo dei rossoneri, chiamati al terzo impegno importante in una sola settimana. I norvegesi segnano il 3-2 con un bel tiro da fuori, nulla da fare per Donnarumma.

Il Milan a questo punto rischia e si chiude in difesa: il Bodo crea qualche occasione, e nei minuti di recupero apparecchia un gol già fatto ma l’attaccante sbaglia clamorosamente. Il Milan si salva e va all’ultimo turno dei preliminari: affronterà il Rio Ave, che ha superato il Besiktas.

MILAN BODO GLIMT 3-2, PAGELLE E TABELLINO DEL MATCH

Milan Bodo Glimt, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale del Milan