Sky – Calciomercato Milan, nuovo contatto per Aurier

Il Tottenham, sbarcato a Milano per altre trattative di calciomercato, ha avuto un contratto con il Milan. Sul tavolo della discussione è ovviamente finito Aurier

Il Milan non ha mollato del tutto la pista che porta ad Aurier. Arrivare al giocatore del Tottenham non sarà per nulla facile. Gli Spurs hanno aperto alla sua cessione ma senza la partenza di un terzino difficilmente ne potrà arrivare un altro.

Il Tottenham, sbarcato a Milano, in questi giorni soprattutto per Milan Skriniar e Milik, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza rossonera per capire se il Milan sia ancora interessato ad Aurier.

Il giocatore rimane un obiettivo ma attualmente in rosa ci sono Davide Calabria, Andrea Conti e il giovane Kalulu. Senza la partenza di uno dei due italiani appare escluso l’acquisto del calciatore.

