Sportmediaset – Bakayoko-Milan, non è finita: assalto a fine mercato

Non è ancora chiusa del tutto la possibilità di vedere Tiemoué Bakayoko nuovamente in maglia rossonera. Ecco cosa manca per l’accordo.

L’opzione Tiemoué Bakayoko per il Milan si è raffreddata, ormai da qualche settimana. Ma l’affare non è chiuso del tutto, anzi.

Dalla redazione di Sportmediaset arrivano aggiornamenti ottimistici in tal senso. Il Milan considera il calciatore del Chelsea come il primo obiettivo per il centrocampo, ma manca ancora qualcosa per arrivare ad un accordo.

Pare che i rossoneri prima vogliano piazzare altrove Lucas Paquetà. Il calciatore brasiliano, sempre più vicino al Lione, libererebbe con la propria uscita un posto per Bakayoko, anche grazie ad un introito di almeno 20-22 milioni nelle casse milaniste.

A quel punto, negli ultimi giorni di calciomercato il Milan potrebbe andare all’assalto finale per Bakayoko. L’accordo col calciatore francese è già stato trovato, con tanto di decurtazione di stipendio da parte del classe ’94. Andrà raggiunto quello con il Chelsea, che dovrà abbassare le pretese sul diritto di riscatto anche per liberarsi dell’esubero.

