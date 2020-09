Sky – Milan, nessuna conferma su Chiesa

Il Milan non ha mai insistito per avere Federico Chiesa. L’esterno viola non è mai stato un vero obiettivo rossonero, non ci sono mai state conferme su un forte interesse.

Federico Chiesa non è mai stato un vero obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, non ci sono mai state conferme su un forte interesse del club rossonero per l’esterno viola. “Il Milan ci ha provato, ma fino a un certo punto”, ha affermato l’esperto di mercato.

Sembra definitivamente chiusa quindi l’ipotesi di vedere il giocatore in rossonero in questa sessione di mercato. Il tecnico del Milan Stefano Pioli è sempre stato un estimatore di Chiesa, ma la dirigenza ha fatto altre scelte, puntando su altri elementi meno costosi. Ora Chiesa potrebbe finire alla Juventus, altrimenti resterà alla Fiorentina.

