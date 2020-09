Calciomercato Milan, Milenkovic lontano: avanti tutta per l’alternativa

Nikola Milenkovic sempre più lontano dall’approdo al Milan. I rossoneri sembrano puntare tutto sull’alternativa per la difesa.

Sempre più difficile l’approdo di Nikola Milenkovic al Milan. Il difensore della Fiorentina costa troppo per le casse rossonere, almeno secondo le ultime informazioni.

La redazione di Sportmediaset parla di un affare sempre più complicato. I rossoneri non riescono a far abbassare le pretese dei viola, nonostante la squadra di Iachini stia acquistando Martinez Quarta per la difesa e sarebbero pronti a valutare offerte per Milenkovic.

Pare dunque che la dirigenza Milan sia pronta a spostarsi sulla prima alternativa, quel Matija Nastasic che da giorni è divenuto un altro elemento sul taccuino rossonero.

Nastasic è un obiettivo ben più fattibile: si può prendere in prestito con diritto di riscatto e lo Schalke 04 non opporrà resistenza ad una sua partenza immediata.

Il preferito di Stefano Pioli resta Milenkovic, ma Nastasic è un calciatore che il Milan continua a tenere d’occhio con interesse.

LEGGI ANCHE -> RETROSCENA COLOMBO: ECCO IL MOTIVO DEL NUMERO MAGLIA