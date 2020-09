Milan, Bakayoko-Psg: novità dalla Francia

Il Psg continua a trattare Bakayoko, che piace parecchio al Milan. I francesi però valutano pure le alternative, una porta in Serie A

In caso di accesso alla fase a gironi di Europa League, il Milan proverà ad acquistare un nuovo centrocampista. L’idea in casa rossonera è quella di dare l’assalto a Tiemoué Bakayoko negli ultimi giorni di calciomercato.

Ad oggi il Chelsea non ha ancora abbassato la propria richiesta che supera la somma di 30 milioni di euro, troppi per un calciatore, in scadenza nel 2022 e fuori dal progetto.

Dalla Francia, L’Equipe, conferma che il Psg stia ancora trattando per portarlo a Parigi ma valuta le alternative, una di queste porta in Serie A. L’idea sarebbe quella di riportare in Ligue, Soualinho Meité del Torino. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe non trovare d’accordo il club granata.

