Milanello, tromba d’aria causa caduta albero

Una forte tempesta si è abbattuta stamattina su Milanello. Come riporta gazzetta.it, questa mattina una tromba d’aria e delle piogge incessanti hanno provocato dei danni nei pressi del centro sportivo. Una tromba d’aria, in particolare, ha causato la caduta di un albero davanti a Milanello, impedendo, per alcune ore l’accesso sia in entrata che in uscita.

L’albero è stato poi prontamente rimosso. La tempesta ha causato anche dei problemi alla telefonia e all’energia elettrica. I giocatori stavano svolgendo la seduta di allenamento sul campo e si è deciso di proseguire in palestra. Nessun problema quindi per calciatori e staff.

