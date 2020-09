Dalla Francia – Psg, si lavora al prestito di Bakayoko

Il Paris Saint Germain non molla Tiemoué Bakayoko. A lungo seguito dal Milan, il centrocampista francese potrebbe finire alla corte parigina.

Il Milan monitora la situazione legata a Tiemoué Bakayoko, senza però intervenire. I rossoneri aspettano di cedere Lucas Paquetà e poi intervenire. Nel frattempo il Paris Saint Germain, come riporta RMC Sport, ha compiuto importanti passi in avanti per il centrocampista del Chelsea. Il club londinese è d’accordo con i francesi sul prestito, ma resta da trovare l’intesa sui dettagli dell’intesa.

Il Paris Saint Germain, infatti, vorrebbe Bakayoko in prestito secco e gratuito, mentre il Chelsea vorrebbe un prestito oneroso per incassare qualcosa subito. È probabile che nei prossimi giorni il ds dei parigini Leonardo riprenda i contatti con i Blues. Il Milan vorrebbe riportare Bakayoko in rossonero, che resta la priorità anche del giocatore, ma senza una cessione Maldini e Massara non interverranno.

