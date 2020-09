Calciomercato Milan – Sondaggio per il terzino Aarons

Il terzino inglese Max Aarons nel mirino del Milan: arrivano indiscrezioni internazionali per questo nuovo obiettivo.

Il Milan potrebbe chiudere il mercato in entrata con un nuovo colpo in difesa, riguardante la fascia destra.

Secondo il cronista francese Loic Tanzi di RMC Sport, la società rossonera si sarebbe mossa di recente per un terzino che fa già gola a molti club di prima fascia.

Si tratta di Max Aarons, calciatore classe 2000 di origine giamaicana ma con passaporto inglese. Un laterale di spinta che gioca nel Norwich.

Pare che il Milan abbia deciso di sondare il terreno per Aarons, valutato circa 20 milioni di euro dal suo attuale club. Anche Roma e Bayern Monaco si sono interessate, ma vanno decetate le reali intenzioni del Norwich, che potrebbe blindare il suo gioiello almeno fino a gennaio.

Le marché des latéraux droits en Europe va s’exciter dans les prochains jours. Apres Aurier, l’AC Milan s’est activé sur Max Aarons (Norwich). Sergino Dest (Ajax) est proche de Barcelone. Le Bayern, en course pour Dest et Aarons, et Rome cherchent à ce poste #Mercato #RMCLive

— Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 26, 2020