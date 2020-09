Crotone-Milan, i convocati di Pioli: Leao e Paquetà disponibili

Poco fa è stata ufficializzata la lista dei convocati del tecnico Stefano Pioli per la trasferta di Crotone: torna disponibile Leao, convocato anche Paquetà.

Stefano Pioli ha reso nota poco fa la lista dei convocati per Crotone-Milan, gara valida per la seconda giornata di campionato, in programma domani alle 18.00.

Torna disponibile Leao, dopo la quarantena causa positività da Coronavirus e andrà a dar man forte a un attacco che deve fare a meno di Ibrahimovic. Presente Lucas Paquetà, coinvolto in voci di mercato.

Questa la lista resa nota dal sito ufficiale acmilan.com:

PORTIERI

G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Kjær, Laxalt, Hernández, Kalulu,

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Kessie, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali, Díaz,

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić, Colombo.

KESSIE POTREBBE GIOCARE CENTRALE