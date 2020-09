ML – Kessie difensore centrale? Pioli: “Ha dato disponibilità”

La domanda della redazione di MilanLive.it a Stefano Pioli per la conferenza di presentazione del match di Crotone domani.

Durante la conferenza stampa odierna di mister Stefano Pioli, andata in scena poco fa a Milanello, è arrivata anche la domanda proposta dalla redazione di MilanLive.it

Il nostro quesito si è riferito alla posizione di Franck Kessie, centrocampista tuttofare del Milan. L’ivoriano, in un periodo quasi d’emergenza come quello attuale, potrebbe anche ricoprire il ruolo di difensore centrale.

Questa la domanda: “Gli impegni sono tanti e la difesa è in emergenza. In attesa di rinforzi dal mercato, ha mai pensato a Kessie in quella posizione? Frank ha giocato spesso da difensore in passato. Può essere un’idea?”