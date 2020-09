Riapertura stadi, no del CTS al 25%: mancano le condizioni

Il comitato tecnico scientifico ha bocciato la proposta delle Regioni relativa alla riapertura degli stadi per il 25%. Mancano ancora le condizioni necessarie.

Era attesa per oggi la risposta del comitato scientifico alla proposta delle Regioni di riaprire gli stadi per il 25%. Una risposta che è stata negativa, perché il CTS ha affermato che non sussistono ancora le condizioni per poter riaprire e consentire la partecipazione degli spettatori. Secondo il comitato tecnico scientifico, infatti, gli eventi delle diverse discipline sportive costituiscono ancora la massima espressione di criticità per la trasmissione del virus.

Si resta quindi con la riapertura, a discrezione del club e con l’autorizzazione della Regione, per soli 1000 spettatori. Si vociferava, per quanto riguarda Milan e Inter, della possibilità di concedere a 15mila spettatori di assistere al derby del 17 ottobre, ma sembra che dovranno accontentarsi di vedere lo spettacolo seduti sul divano.

