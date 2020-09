Sportmediaset – Rebic titolare a Crotone: sarà il vice-Ibra

Ante Rebic torna in campo dal 1′ minuto dopo la squalifica di coppa. Il croato pronto a giocare da centravanti di movimento.

Torna dopo lo stop forzato in coppa Ante Rebic. Secondo la redazione di Sportmediaset, l’attaccante croato del Milan tornerà dal 1′ minuto domani contro il Crotone.

Ruolo particolare per Rebic: l’ex Eintracht Francoforte giocherà da ‘falso 9’, ovvero da prima punta di movimento nel 4-2-3-1 di partenza.

Rebic sarà dunque il vice-Ibrahimovic. Lo svedese è fermo per via della positività al Covid-19, ne avrà per almeno altre 2-3 gare ufficiali. La soluzione Rebic sembra essere quella più probabile, con la conferma di Saelemaekers come esterno sinistro offensivo.

Panchina probabilmente per il baby Lorenzo Colombo, pronto a subentrare a gara in corso domani pomeriggio.

