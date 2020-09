Calciomercato Milan, Massara: “Hauge? Non c’è nulla. Attenzione al bilancio”

Prima del calcio d’inizio di Crotone-Milan ha parlato Massara. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero sul mercato e non solo

Frederic Massara ha parlato prima del calcio d’inizio di Crotone-Milan. Il direttore sportivo rossonero è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Tonali e Brahim hanno già dato il loro contributo, siamo fiduciosi, abbiamo impegni ravvicinati, sarà una partita difficile. Settimana importante, tutte le partite sono delicate. Oggi però testa al Crotone, poi penseremo. Fofana-Nastasic? Sono molti i nomi accostati al Milan, la settimana è calda, vedremo se ci saranno delle opportunità ma siamo convinti di aver allestito un organico forte ma staremo attenti al bilancio”.

Colpo di fulmine Hauge – “State correndo troppo. Il Bodo ha messo in campo molti giocatori forti e interessanti, non solo lui. In questo momento non c’è nulla. Non è nemmeno il reparto in cui c’è necessità. Vedremo se ci saranno delle occasioni per rafforzarci”