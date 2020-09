LIVE | Crotone-Milan 0-0, risultato e gol in tempo reale

Crotone Milan risultato e gol in tempo reale della partita di Serie A. Aggiornamenti minuto per minuto dall’Ezio Scida.

36′ – Cross di Calhanoglu, Rebic non ci arriva.

30′ – Partita ancora bloccata all’Ezio Scida.

8′ – Ci prova Calhanoglu da fuori area, bella risposta di Cordaz.

1′ – Si parte!

Mancano pochi minuti all’inizio di Crotone-Milan, la seconda giornata di Serie A. I rossoneri, dopo aver vinto contro il Bologna, vogliono continuare bene il loro percorso. Battere il Bodo/Glimt in Europa League non è stato semplice giovedì: l’assenza di Zlatan Ibrahimovic si è fatta sentire, ma i rossoneri non possono dipendere da lui, anche perché mancherà per ancora un bel po’ di partite.

In attacco confermata la presenza di Rebic. Debutto dal primo minuto per Sandro Tonali e Brahim Diaz, schierati da Pioli da titolari nel suo solito 4-2-3-1. Obbligate le scelte in difesa, invece. Il Milan deve portare a casa i tre punti per continuare bene il campionato. Non sarà facile, perché il Crotone, nonostante un inizio difficile, è una squadra rognosa e complicata da affrontare.

Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

Crotone: (3-5-2) Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: /