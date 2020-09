Crotone Milan dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Crotone Milan si gioca questa sera alle ore 18:30 all’Ezio Scida. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Il Milan torna in campo oggi in campionato. Si tratta della terza partita in una settimana per la squadra di Stefano Pioli: lunedì la prima di Serie A contro il Bologna, giovedì il terzo turno preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt. E adesso c’è il Crotone, partita valida per la seconda giornata. I rossoneri finora hanno sempre finto, ma giovedì contro i norvegesi ci sono stati i primi segnali di difficoltà, causati anche dalle tante assenze.

L’ultima, pesantissima, quella di Zlatan Ibrahimovic, positivo al Covid-19. Lo svedese ha saltato il preliminare e non ci sarà nemmeno nelle prossime partite; l’obiettivo dell’attaccante è di rientrare per il derby contro l’Inter. Ci sono tante altre assenze, soprattutto in difesa: gli uomini sono praticamente contati, e sarà così fino a dopo la sosta. Ecco perché Maldini sta provando a spingere per nuovi acquisti.

Comunque è importante non sottovalutare il Crotone. Alla prima giornata la squadra di Stroppa è stata sconfitta nettamente dal Genoa, fuori casa. Adesso invece sono fra le mura amiche e, di fronte ad una big come il Milan, puntano a fare bella figura. Lo vuole fare anche Stroppa, un ex cuore rossonero. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Crotone-Milan di domani pomeriggio.

Crotone Milan, data e orario

Crotone-Milan è in programma oggi, domenica 27 settemnbre 2020, alle ore 18:00. Si gioca all’Ezio Scida, lo stadio di casa della squadra neo promossa. La partita è valida per la seconda giornata di Serie A.

Crotone Milan in tv e streaming

La partita Crotone–Milan è un’esclusiva Sky Sport, quindi sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare dedicati alla Serie A. Per vederla in streaming, basterà accedere al proprio abbonamento su Sky GO, raggiungibile sul sito web oppure sull’app dedicata per Smartphone e Tablet, gratuita sia per Android che per iOS. L’alternativa, se non avete alcun abbonamento a Sky, è NOW TV, la web tv di Sky, accessibile tramite l’iscrizione a pagamento (anche di un solo giorno).

Diretta testuale

Se non avete modo di vedere Crotone-Milan in tv o in streaming, potrete seguire la diretta testuale che, come sempre, MilanLive.it vi fornirà sul proprio sito. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sulla nostra testata giornalistica. Appuntamento alle 20:00 con tutte le notizie sul match.

Le probabili formazioni

Senza Ibrahimovic, Pioli stavolta schiera Rebic come prima punta e non Colombo. Saelemaekers dal primo minuto e probabilmente anche Brahim Diaz insieme a Calhanoglu. Potrebbe essere arrivato il momento per la prima da titolare di Tonali, riposa Bennacer. In difesa scelte solite e obbligate.

Stroppa propone il suo Crotone con il solito 3-5-2. Pereira e Cigarini all’esordio, c’è l’ex Zanellato, cresciuto nel vivaio del Milan. In attacco c’è Simy, l’uomo più pericoloso della squadra calabrese.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

