Dani Olmo, il retroscena: il Milan era vicinissimo

Spunta un retroscena sul trasferimento dello spagnolo Dani Olmo, talento del Lipsia che il Milan ha trattato per diversi mesi.

Uno dei maggiori rimpianti di calciomercato per il Milan negli ultimi anni porta il nome di Dani Olmo. Il fantasista spagnolo era infatti finito seriamente nel mirino rossonero nei mesi scorsi.

Il club di via Aldo Rossi lo ha visionato e trattato in maniera concreta quando giocava nella Dinamo Zagabria, ma alla fine l’operazione non è andata in porto. Oggi Olmo gioca nel Lipsia, uno dei club più giovani e intraprendenti d’Europa.

A svelare un retroscena sul mancato passaggio del classe ’98 al Milan c’ha pensato oggi l’agente Andy Bara. Intervistato da Calciomercato.com il procuratore FIFA ha raccontato di come Dani Olmo fosse vicinissimo ad indossare i colori rossoneri.

“La verità è che il Milan era un’opzione reale, abbiamo parlato a lungo con Boban – ha ammesso Bara – La discussione è andata avanti a lungo ma poi il Lipsia ha attuato una grande strategia venendo direttamente in Croazia per trattare con la Dinamo, Nagelsmann lo ha chiamato diverse volte per spiegargli il progetto”.

Boban dunque era molto attivo sul fronte Dani Olmo, che ha scelto però la Germania pur stimando molto l’offerta milanista: “Ha scelto così, pur rispettando il Milan che è uno dei club più importanti e vincenti del mondo”.

LEGGI ANCHE -> MILAN, OFFERTA UFFICIALE PER IL TERZINO