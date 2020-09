Sportmediaset – Milan, colpo in difesa: obiettivo a sorpresa

Calciomercato Milan, Fofana è il primo obiettivo di Maldini per la difesa. Per acquistarlo però serve la cessione di Paquetà.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il vero primo obiettivo del Milan per la difesa sarebbe Wesley Fofana del Saint-Etienne. I rossoneri sono interessati a questo calciatore da tempi non sospetti.

C’è però un problema nella trattativa col club francese: la valutazione molto alta del cartellino, superiore ai 20 milioni di euro. Niente di impossibile, ma il Milan al momento non vuole investire quella cifra. Ecco perché, per l’affondo decisivo, serve una cessione.

Lucas Paquetà sbloccherebbe l’acquisto del difensore centrale, come riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset. Il Milan chiede 25 milioni per la cessione del brasiliano: il Lione ha un interesse molto forte, ma per adesso non sono arrivate offerte né richieste ufficiali.

L’addio di Paquetà consentirebbe al Diavolo di avere la disponibilità economica per l’assalto definitivo a Fofana, il primo vero obiettivo per la difesa. Chiuso ormai il capitolo Nikola Milenkovic della Fiorentina, resta comunque ancora in corsa Matija Nastasic dello Schalke 04: potrebbe comunque arrivare in prestito.

