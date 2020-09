Calciomercato Milan, Schalke nel caos | Occasione in difesa

Calciomercato Milan, lo Schalke 04 è nel caos: i rossoneri potrebbero tornare su Ozan Kabak, il difensore centrale turco.

Lo Schalke 04 vive un momento molto difficile della sua storia. Il campionato è cominciato malissimo, con tanto di 8-0 subito dal Bayern Monaco. La società, in queste ore, ha deciso di esonerare l’allenatore Wagner. Adesso si sta valutando il sostituto e potrebbe essere Rangnick.

Una situazione di grande caos che potrebbe portare ad altri ribaltoni nei prossimi giorni. In tutto questo scorre il Calciomercato. Alcuni calciatori infatti potrebbero prendere in considerazione l’idea di cambiare aria. Matija Nastasic, come sappiamo, è un obiettivo del Milan per la difesa: operazione fattibile ma ancora in stallo, probabilmente perché Maldini sta valutando altre opzioni.

Milan Kabak, ritorno di fiamma

E, a proposito di difesa, proprio dallo Schalke 04 potrebbe esserci una nuova idea. Ozan Kabak è stato corteggiato dal Milan per lungo tempo durante il Calciomercato estivo. A spuntarla, però, fu proprio lo Schalke 04, che riuscì a convincerlo per l’offerta economica e di minutaggio.

Dopo un anno forse Kabak ha qualche rimpianto di aver scelto lo Schalke 04, e adesso può diventare un nome buono ancora per il Diavolo, che deve assolutamente prendere un difensore. Sul turco però c’è anche l’Inter, come evidenziato da tante fonti in questi ultimi giorni.

Secondo Tuttosport ci sono stati nuovi contatti fra il Milan e gli agenti di Kabak. Il problema è la valutazione del cartellino: troppo alta. I rossoneri però potrebbero convincere lo Schalke 04 a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Parliamoo di un calciatore molto giovane e con ampi margini di miglioramento.

