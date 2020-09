Il Milan di Stefano Pioli non perde da 17 partite ufficiali consecutive. Continua l’ottimo momento di Ibrahimovic e compagni

Non si ferma più il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri con la vittoria per 2 a 0 contro il Crotone, hanno conquistato il 17esimo risultato utile consecutivo. Dallo 0-0 in Coppa Italia contro la Juventus a Torino, Donnarumma e compagni non si sono più fermati, senza mai perdere

