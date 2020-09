Serie A, la classifica aggiornata dopo Crotone-Milan

Ecco come si mostra la classifica dopo il match del Milan contro il Crotone, che ha visto il successo dei rossoneri per 2-0.

Il Milan si porta a punteggio pieno, dopo il successo sul Crotone per 2-0 di oggi pomeriggio. La sfida delle ore 18 ha visto i rossoneri dominare e meritare i tre punti allo stadio Ezio Scida.

Dopo il successo sul Bologna, la squadra di Pioli bissa il risultato e si porta a quota 6 punti. Così come il Napoli, che sempre oggi ha sconfitto il Genoa con un tennistico 6-0. Punteggio pieno anche per l’Hellas Verona che ha sconfitto di misura l’Udinese.

La classifica parziale, in attesa di Roma-Juventus di questa sera, vede dunque il Milan in testa, ma soprattutto senza aver subito neanche una rete in due incontri di campionato.

LEGGI ANCHE -> I GOL E LE OCCASIONI MIGLIORI DI CROTONE-MILAN