Brahim Diaz, primo gol ufficiale col Milan: “Voglio farne tanti altri”

Brahim Diaz felice di aver timbrato il cartellino per la prima volta in un match ufficiale. Ma dopo Crotone-Milan è concentrato sulla sfida al Rio Ave.

A Crotone prima partita ufficiale da titolare e primo gol per Brahim Diaz con la maglia del Milan. Il fantasista spagnolo ha realizzato l’importante rete del 2-0 a inizio secondo tempo. È stato bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a finalizzare.

Intervistato da Sky Sport, il talento arrivato in prestito dal Real Madrid ha così parlato nel post-partita: «Sono contento per la vittoria della squadra. Ovviamente sono felice anche per il mio primo gol. Spero sia il primo di tanti altri. Sono soddisfatto di aver giocato e non mi importa in quale ruolo il mister mi schiera. Voglio solamente dare il meglio di me».

Brahim Diaz contento di come è andata a Crotone, però il Milan adesso deve focalizzarsi sull’impegno di giovedì in Portogallo contro il Rio Ave: «Ora è importante pensare alla prossima partita, per noi è fondamentale andare in Europa League. Pensiamo partita per partita, cercando di ottenere il meglio da tutto ciò che verrà».

