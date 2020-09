Tuttosport – Crotone-Milan, pagelle: Diaz illumina, Tonali esordio ok

Il Milan vince 2-0 a Crotone con le reti di Kessie e Brahim Diaz. Ottima la prestazione dello spagnolo, alla prima gara da titolare.

Il Milan vince anche la seconda gara di esordio stagionale in campionato. La squadra di Pioli ha convinto per la tenacia con la quale ha voluto la vittoria e per la capacità di gestire la gara. Ottima la prima partita da titolare per Brahim Diaz, che ha illuminato con grandi giocate. Deve migliorare con qualche preziosismo inefficace in meno e un po’ più di praticità, ma la strada è quella giusta. Tuttosport lo premia con un 7.

Molto buono anche l’esordio di Sandro Tonali dal primo minuto. L’ex centrocampista del Brescia ha colpito per la tranquillità mostrata nel gestire un ruolo non semplicissimo, come se fosse un veterano. Voto 6.

Sulla lista dei migliori c’è spazio anche per Simon Kjaer, che continua a stupire per la capacità di guidare la difesa. Hernandez si conferma il solito treno ad alta velocità, Kessie giganteggia e Calhanoglu non sorprende più per la classe sopraffina e leadership mostrata in campo. Voto 7 per tutti.

Note dolenti gli ingressi di Castillejo e Bennacer, rimproverati da Pioli per l’atteggiamento con cui sono subentrati. Voto 5,5 per entrambi.

MILAN, GIORNATA DECISIVA PER HAUGE