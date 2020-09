Milan, giornata decisiva per Hauge: manca accordo tra club

Il Milan vuole Jens Petter Hauge. Il talento del Bodo Glimt è seguito da tempo dagli osservatori rossoneri e oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere.

Oggi potrebbe essere il giorno di Jens Petter Hauge al Milan. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri potrebbero chiudere oggi la trattativa con il Bodo Glimt per l’attaccante norvegese. In queste ore il Milan dovrebbe accontentare il club scandinavo, versando nelle casse una cifra che si aggira attorno ai 4-5 milioni di euro. Al momento l’accordo non è ancora stato trovato, ma i rossoneri contano di chiudere al più presto.

Il Milan sta pensando se portarlo subito in Italia oppure lasciarlo in Norvegia fino al termine della stagione. Al momento il ruolo è coperto e Hauge rischierebbe di non trovare molto spazio. I rossoneri non vogliono comunque lasciarselo scappare, visto il talento e i costi relativamente contenuti.

